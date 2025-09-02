Loano (Savona) – Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto ieri pomeriggio a Loano, in via Stella, dove ha perso la vita Christian Herin, l’operaio di 44 anni che insieme ad un collega stava lavorando sul tetto di un palazzo quando è improvvisamente caduto a terra. Tra i punti da chiarire, c’è quello del corretto utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza previsti.
Intanto, la Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.
Insieme al 44enne è precipitato anche un collega, un uomo di 28 anni, che è rimasto ferito a seguito del violento impatto ed è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, che l’hanno successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e non sarebbe in pericolo di vita.
Tragedia sul lavoro a Loano: disposta l’autopsia, proseguono le indagini
