martedì 2 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaTragedia sul lavoro a Loano: disposta l'autopsia, proseguono le indagini
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Tragedia sul lavoro a Loano: disposta l’autopsia, proseguono le indagini

Redazione Liguria
0

casco operaioLoano (Savona) – Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto ieri pomeriggio a Loano, in via Stella, dove ha perso la vita Christian Herin, l’operaio di 44 anni che insieme ad un collega stava lavorando sul tetto di un palazzo quando è improvvisamente caduto a terra. Tra i punti da chiarire, c’è quello del corretto utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza previsti.
Intanto, la Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.
Insieme al 44enne è precipitato anche un collega, un uomo di 28 anni, che è rimasto ferito a seguito del violento impatto ed è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, che l’hanno successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e non sarebbe in pericolo di vita.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Chiavari, 35enne armato di bastone aggredisce passanti e agenti: arrestato

Cronaca
coda A12 15 settembre 2024

Autostrade, grave incidente in A12: un uomo in codice rosso

Cronaca
tartarughina Caretta caretta Laigueglia

Varazze, nate le tartarughine del nido sulla spiaggia libera

Cronaca
Polizia auto volante

Sanremo, dramma nella notte: marito e moglie trovati morti per strada

Cronaca