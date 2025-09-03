Fuochi di Recco 2025, i treni straordinari previsti

Recco (Genova) – In occasione della manifestazione in onore di Nostra Signora del suffragio e dei tradizionali fuochi d’artificio di Recco, su richiesta della Regione Liguria, l’offerta ferroviaria sarà potenziata con treni straordinari nelle notti tra domenica 7 e lunedì 8 settembre e tra lunedì 8 e martedì 9 settembre 2025.

“Dopo il grande successo e la straordinaria affluenza registrata lo scorso anno in occasione della festa di Nostra Signora del suffragio e dei fuochi d’artificio di Recco – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Abbiamo ritenuto opportuno potenziare ulteriormente l’offerta ferroviaria, introducendo treni straordinari nelle ore notturne. È un modo per garantire maggiore sicurezza, agevolare gli spostamenti e permettere a tutti di partecipare a questi importanti appuntamenti della nostra tradizione ligure”.

Di seguito il dettaglio delle corse aggiuntive:

Lunedì 8 settembre:

– regionale 94227: partenza da Genova Brignole alle ore 00.25, passaggio da Recco alle 01.03 e arrivo alla Spezia Centrale alle ore 02.34

– regionale 94234: partenza da Sarzana alle ore 18.04 e arrivo a Recco alle ore 20.35

Lunedì 8 e martedì 9 settembre:

– regionale 94216: partenza da Recco alle ore 00.30 e arrivo a Savona alle ore 02.24

Martedì 9 settembre:

-regionale 94263: partenza da Recco alle ore 01.13 e arrivo a Sarzana alle ore 03.10.

