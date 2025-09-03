Genova, aggredisce e rapina un anziano sul lungomare a Pegli: arrestato

Genova – Attimi di violenza e di paura si sono vissuti ieri pomeriggio sul lungomare a Pegli, quando un 90enne che stava transitando a piedi è stato aggredito con violenza da un uomo, che ha tentato di scipparli il borsello e gli ha strappato di dosso la collanina, facendolo cadere a terra. Nella caduta il pensionato è sbattuto con violenza la testa.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno allertato le forze dell’ordine e sono riusciti a bloccare l’aggressore nella vicina via Caracciolo.

L’uomo, un 39enne, è stato fermato, arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di rapina aggravata. Il ferito, invece, è stato prima soccorso dagli agenti e poi dai sanitari del 118. Fortunatamente, nonostante l’impatto violento, non avrebbe riportato ferite gravi.

La refurtiva gli è stata riconsegnata dagli agenti che sono intervenuti sul posto e che l’hanno recuperata durante l’arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]