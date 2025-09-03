mercoledì 3 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaNervi, scogliera ingombra di detriti e legname dopo il maltempo
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNervi

Nervi, scogliera ingombra di detriti e legname dopo il maltempo

Redazione Liguria
0

Nervi legname in mareGenova – Tonnellate di legname galleggiante in mare lungo la costa e pericolo per la navigazione.
I danni del maltempo non si fermano ad allagamenti, frane e smottamenti sulle strade ma “proseguono” anche in mare dove finisce il materiale strappato dalla furia dei torrenti in piena.
A Nervi, ma anche su gran parte della costa, segnalati accumuli di tronchi, legname e spazzatura galleggiante che resta intrappolata nelle baie o viaggia a larghe “chiazze” in mare.
Calette e stabilimenti balneari sono ingombri di materiale che probabilmente verrà portato via dalla corrente diventando un ostacolo ed un pericolo per la navigazione.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cinghiali

Genova, ancora cinghiali per strada ad Albaro e San Fruttuoso

Cronaca
Meteo Liguria mercoledì 3 settembre 2025

Meteo Liguria, leggero miglioramento con residua nuvolosità

Cronaca
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

Genova, indagini sulla donna morta cadendo dalle scale

Cronaca
Emilio Fede

Morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Cronaca