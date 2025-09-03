Nervi, scogliera ingombra di detriti e legname dopo il maltempo

Genova – Tonnellate di legname galleggiante in mare lungo la costa e pericolo per la navigazione.

I danni del maltempo non si fermano ad allagamenti, frane e smottamenti sulle strade ma “proseguono” anche in mare dove finisce il materiale strappato dalla furia dei torrenti in piena.

A Nervi, ma anche su gran parte della costa, segnalati accumuli di tronchi, legname e spazzatura galleggiante che resta intrappolata nelle baie o viaggia a larghe “chiazze” in mare.

Calette e stabilimenti balneari sono ingombri di materiale che probabilmente verrà portato via dalla corrente diventando un ostacolo ed un pericolo per la navigazione.

