mercoledì 3 Settembre 2025
Meteo Liguria, leggero miglioramento con residua nuvolosità

Redazione Liguria
Meteo Liguria mercoledì 3 settembre 2025Un ritorno, seppur temporaneo, dell’anticiclone sul Mediterraneo determina il ritorno a condizioni di stabilità anche sulla Liguria ma già venerdì è atteso un nuovo peggioramento con il ritorno della pioggia.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 3 settembre 2025:
al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su savonese, genovese occidentale e Spezzino, sereno o poco nuvoloso altrove.
A partire dalle ore centrali le schiarite si faranno sempre più ampie, soprattutto lungo la linea costiera, mentre residua nuvolosità sarà ancora presente sui settori appenninici, ma senza fenomeni di rilievo.
In serata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.
Venti deboli o a tratti moderati a rotazione ciclonica.
Mare molto mosso al mattino per onda lunga da sud-ovest con moto ondoso in graduale calo
Temperature in lieve calo le minime, in lieve aumento le massime
Sulla costa attese temperature minime tra +16°C/+21°C e massime tra +24°C/+28°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +9°C/+16°C e massime tra +19°C/+25°C.
