mercoledì 3 Settembre 2025
Tragedia a Savona, uomo accusa un malore per strada e muore

Redazione Liguria
ambulanza croce verde sestri ponente genovaSavona – Una tragedia è avvenuta questa mattina all’alba in via Schiantapetto a Savona, dove un uomo di circa 50 anni è morto mentre stava camminando per strada.
L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza successo.
L’uomo è stato comunque caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, ma è deceduto proprio all’arrivo al Pronto Soccorso.
La causa della morte sarebbe un malore improvviso, che ha colpito la vittima mentre stava camminando e che si è rivelato fatale.
