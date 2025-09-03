Tragedia a Savona, uomo accusa un malore per strada e muore

Savona – Una tragedia è avvenuta questa mattina all’alba in via Schiantapetto a Savona, dove un uomo di circa 50 anni è morto mentre stava camminando per strada.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza successo.

L’uomo è stato comunque caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, ma è deceduto proprio all’arrivo al Pronto Soccorso.

La causa della morte sarebbe un malore improvviso, che ha colpito la vittima mentre stava camminando e che si è rivelato fatale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]