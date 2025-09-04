Genova, 19enne beccato con una busta di cocaina tenta di scappare: arrestato

Genova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine nei pressi di via Dondero, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Gli agenti l’hanno riconosciuto come autore di diversi reati e si sono avvicinati per un controllo.

Alla loro vista, però, il giovane ha gettato un involucro contenente circa 10 grammi di cocaina sotto una macchina e ha tentato di fuggire, ma è stato notato dai poliziotti che hanno recuperato la sostanza stupefacente e l’hanno bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce. A seguito della perquisizione effettuata è stato trovato in possesso anche di circa 260 euro in contanti e del materiale per il confezionamento della droga.

Il 19enne, che era stato scarcerato solamente pochi giorni fa ad Alessandria, è stato arrestato: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

