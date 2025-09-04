Genova, domani mattina i funerali di Fabrizio Pianetti

Genova – Si terranno domani mattina alle 8:30 alla chiesa di Santa Zita alla Foce i funerali di Fabrizio Pianetti, imprenditore, volto noto sulle televisioni locali e storico tifoso del Genoa che è scomparso all’età di 57 anni dopo una lunga malattia.

Era una persona molto conosciuta e ben voluta e, infatti, sono stati centinaia i messaggi di cordoglio e i ricordi che si sono susseguiti sui social e non solo nelle ultime ventiquattr’ore.

Tra questi, anche quello della società rossoblù: “Il Club si unisce al dolore dei tifosi genoani e della famiglia per la prematura scomparsa di Fabrizio Pianetti. Ciao Fabri, buon viaggio”.

Pianetti, che per anni era stato animatore delle serate in molti locali della città, era il titolare della storica Casa del Bottone che negli ultimi anni si era spostata da via Ceccardi a via Barabino.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]