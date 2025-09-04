giovedì 4 Settembre 2025
Meteo Liguria, passaggi nuvolosi in aumento nel pomeriggio

Meteo Liguria giovedì 4 settembre 2025Il ritorno del campo di alta pressione anticiclonica sul Mar Mediterraneo centrale non riesce a respingere il transito di un’ondulazione che interesserà il nord Italia in serata. La Liguria, però, dovrebbe esser interessata solo marginalmente, con passaggi nuvolosi e precipitazioni solo nell’entroterra genovese.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 4 settembre 2025:
Al mattino cieli irregolarmente velati, con qualche copertura più compatta sul Savonese costiero e con maggiori schiarite a Levante.
Nel corso dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità, in particolare a Ponente, mentre i cieli risulteranno ancora una volta sereni a Levante.
In serata il passaggio dell’ondulazione favorirà lo sviluppo di precipitazioni localmente a carattere convettivo in Pianura Padana, con possibilità di un parziale interessamento dei settori padani centro-occidentali.
Venti prevalentemente deboli a regime di brezza. Possibilità di qualche raffica più intensa in serata in prossimità del passaggio.
Mare mosso a levante in mattinata, poco mosso altrove, in calo fino a poco mosso ovunque. Localmente mosso nell’Imperiese in serata.
Temperature generalmente stazionarie
Sulla costa previste temperature minime tra +16°C/+21°C e massime tra +23°C/+26°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +8°C/+15°C e massime tra +20°C/+25°C

