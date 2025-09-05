venerdì 5 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, un torneo di calcio a 5 per aiutare il Canile di...
Notizie LiguriaGenovaCronacaEventiQuartieriMultedo

Genova, un torneo di calcio a 5 per aiutare il Canile di Monte Contessa

Redazione Liguria
0

torneo calcio per canile monte contessaGenova – Un torneo di calcio a 5 al campo sportivo Sandro Pertini di Multedo per sostenere il canile di Monte Contessa, alle prese con una ormai costante emergenza affollamento.
L’appuntamento è per domenica 7 settembre al campo di via Ronchi dove si disputerà il torneo a squadre il cui ricavato verrà donato al canile per le sue necessità legate ai tanti ospiti.
Il torneo di beneficenza per il Canile di Monte Contessa si svolgerà dalle 10:30 alle 15:30, presso il Campo Sportivo Sandro Pertini, in via Ronchi 19, a Multedo (Genova).
Per informazioni si può contattare il numero: 3911131731

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
tartarughine Caretta caretta Laigueglia

In Liguria e boom di nascite di tartarughe di mare

Cronaca
Rimozione macchina Finale Ligure

Finale Ligure, recuperate due auto portate via dall’esondazione di un fiume

Cronaca
Genova corteo Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla, USB: in caso di assalto israeliano sarà Sciopero...

Cronaca
cinghiali strada Santa Margherita Ligure

Rapallo, lanciano pietre ad un cucciolo di cinghiale: ragazzini denunciati dagli...

Cronaca