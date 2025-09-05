Genova – Un torneo di calcio a 5 al campo sportivo Sandro Pertini di Multedo per sostenere il canile di Monte Contessa, alle prese con una ormai costante emergenza affollamento.
L’appuntamento è per domenica 7 settembre al campo di via Ronchi dove si disputerà il torneo a squadre il cui ricavato verrà donato al canile per le sue necessità legate ai tanti ospiti.
Il torneo di beneficenza per il Canile di Monte Contessa si svolgerà dalle 10:30 alle 15:30, presso il Campo Sportivo Sandro Pertini, in via Ronchi 19, a Multedo (Genova).
Per informazioni si può contattare il numero: 3911131731
Genova, un torneo di calcio a 5 per aiutare il Canile di Monte Contessa
