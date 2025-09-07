domenica 7 Settembre 2025
Meteo Liguria, ancora prevalenza di bel tempo, peggiora da domani

Redazione Liguria
0

meteo Liguria domenica 7 settembre 2025Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale garantisce un’altra giornata nel complesso stabile e in prevalenza soleggiata ma all’inizio della prossima settimana, invece, il progressivo ritorno di correnti più umide dai quadranti occidentali, favorirà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 7 settembre 2025:
giornata caratterizzata da cielo sereno o al più disturbato dal passaggio di sottili velature.
Qualche qualche addensamento pomeridiano è atteso sui rilievi delle zone interne.
Venti al mattino, deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Dalle ore centrali del giorno, ventilazione a regime di brezza.
Mare poco mosso.
Temperature in lieve aumento.
Sulla costa temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +26°C/+29°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +9°C/+17°C e massime tra +24°C/+28°C.

