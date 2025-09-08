Alassio, indagini sulla morte della giornalista Monica Costa

Alassio (Savona) – Indagini in corso per la morte di Monica Costa, la 62enne giornalista trovata senza vita in una villetta di via Loreto. La donna si era trasferita in Liguria da Milano, a dicembre, per stare vicina alla madre ricoverata in una struttura e non conosceva molte persone nella cittadina rivierasca e questo rende più complesso riscostruire le sue ultime giornate prima del ritrovamento senza vita.

Gli ultimi segnali certi la donna li ha dati nel mese di luglio e la morte potrebbe risalire addirittura a quel periodo.

Il corpo è stato ritrovato nel letto, con accanto, a quanto risulterebbe, due coltelli ma al momento non ci sarebbe evidenza di una violenza o di un gesto autolesionistico.

Per il medico legale che ha effettuato un primo esame si potrebbe trattare di una “morte naturale” ma probabilmente sarà l’esame delll’autopsia a chiarire le cause del decesso e la data della morte della donna.

I coltelli potrebbero essere stati considerati una “difesa” e forse tenuti vicino solo nel timore di una aggressione visto che la donna viveva da sola nell’abitazione.

Mercoledì il medico legale effettuerà l’autopsia rispondendo a molti quesiti delle indagini ed in primis se il decesso è stato provocato o se, invece, la donna sia morta a seguito di un malore improvviso.

Monica Costa era appassionata d’arte ed era iscritta all’albo regionale dei giornalisti.

