Genova, a Pontedecimo torna la 18a edizione della Sagra del Pesto

Genova – Torna anche quest’anno la Sagra del Pesto che si terrà nel quartiere genovese di Pontedecimo. L’evento è giunto alla 18a edizione. Ecco, di seguito, i dettagli:

“Gli scout del CNGEI–Sezione di Genova vi invitano alla tradizionale Sagra del Pesto, giunta alla sua 18ª edizione, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025. Due giornate all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento presso la Polisportiva SOMS La Fratellanza – Via Isocorte 13, Genova Pontedecimo.

Vi aspettiamo sabato e domenica dalle 19.30 e domenica anche a pranzo alle 12.30. Anche quest’anno non potrà mancare la musica live!

Sabato 27 settembre lezione di swing con Zenaswingers con lo spagnolo Aitor Leniz.

Domenica 28 a pranzo è previsto intrattenimento per bambini, mentre nel pomeriggio il nuovo protagonista di quest’anno sarà il torneo di cirulla dalle 15.30 (per info e prenotazioni contattare +39 342 035 0070 o +39 339 586 5319). La serata sarà dedicata al ballo liscio con Armando e Cristina.

Il protagonista assoluto è il pesto, proposto in diverse varianti di primi piatti: lasagne, trenette, testaroli, gnocchi e trofie. Non mancheranno secondi piatti come carne alla griglia, patatine fritte e polpettone, oltre a dolci tradizionali e non, come la panna cotta al basilico. Disponibili anche piatti senza glutine. La manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.

Vi aspettiamo numerosi!”.

