Genova, blitz degli agenti al Porto Antico: denunciati due parcheggiatori abusivi

Genova – Ieri mattina nella zona del Porto Antico sono intervenute le forze dell’ordine dopo diverse segnalazioni di parcheggiatori abusivi e persone moleste.

In particolare, Polizia di Stato di Genova che è giunta sul posto ha segnalato un 59enne per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione e un 19enne per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e violazione del divieto di occupazione di spazi pubblici. Inoltre, entrambi sono stati sanzionati per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Giunti nel parcheggio dell’acquario, gli agenti hanno notato i due che tentavano di nascondersi tra le auto in sosta. Mentre il più giovane veniva fermato per l’identificazione, il 59enne ha provato a scappare e, una volta raggiunto, ha iniziato a sbracciare e a dare gomitate agli agenti. Anche grazie all’ausilio degli agenti della Polizia Locale giunti in supporto, l’uomo è stato fermato e condotto in Questura. Qui è stato trovato in possesso di uno smartphone che non gli apparteneva.

Sempre in mattinata gli agenti hanno fermato un 31enne che stava molestando le persone nel parcheggio e in coda alla biglietteria dell’acquario. L’uomo è stato sanzionato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, violazione di un ordine di allontanamento e ubriachezza.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]