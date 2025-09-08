Genova, quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Andranno avanti anche questa settimana le chiusure serali della metropolitana, che sospenderà anticipatamente il suo servizio lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 settembre.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.

Come specificato da Amt, la chiusura della metropolitana si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione previsti sulla linea.

Il collegamento tra il centro della città e la Valpolcevera rimane garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana, ma effettua la sua partenza a Caricamento per proseguire successivamente in direzione di Pontedecimo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]