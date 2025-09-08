Maltempo Liguria, torna la pioggia, domani Allerta Gialla



Arpal emette allerta gialla per temporali sul centro levante della regione (Zone BCE) dalle 5:00 alle 18:00 di domani martedì 9 settembre 2025.

Sul resto della regione (Zone A e D) bassa probabilità di forti temporali

E’ in arrivo una nuova perturbazione atlantica con primi segnali di pioggia sulla nostra regione già nella mattinata di domani soprattutto sul centro levante della regione.

Già nella serata di oggi, secondo le previsioni meteo, si osserverà un graduale aumento della nuvolosità e a partire dalla mattinata di domani si attendono temporali anche forti che anticipato l’arrivo del fronte vero e proprio, in estensione dal centro al levante della regione.

Al momento non si prefigura una stazionarietà dei fenomeni temporaleschi.

Queste le previsioni di Arpal:

Martedì 9 settembre 2025

L’avvicinamento di una saccatura atlantica porta condizioni di instabilità già a partire

dalle prime ore della mattina con fenomeni fino a moderati e cumulate significative su

C. Bassa probabilità di temporali forti su AD ed alta probabilità di probabilità di temporali

forti su BCE con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria e

fulmini.

Mercoledì 10 settembre 2025

Le spiccate condizioni di instabilità legate al passaggio della saccatura portano precipitazioni con cumulate significative su D, fenomeni di intensità moderata e cumulate significative su ABE, elevate su C. Bassa probabilità di temporali forti su AD, alta probabilità invece su BDE.

