Sanremo, 21enne con disabilità massacrato dal branco: tre arresi, indagini in corso

Sanremo (Imperia) – É stato picchiato da almeno quattro giovani, che hanno continuato a colpirlo anche una volta a terra con estrema violenza procurandogli delle ferite gravi e rendendo necessario il trasporto all’ospedale in codice rosso.

La vittima è un 21enne con disabilità residente a Cuneo e in vacanza in Liguria, che nella notte tra sabato e domenica è stato raggiunto da alcuni malviventi fuori da un locale che l’hanno massacrato di botte. Il giovane si trovava in compagnia di altri due amici, che sono riusciti a fuggire. Lui, complice anche le disabilità motorie, è stato raggiunto e colpito con estrema violenza.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno fermato tre degli aggressori. Si tratta di tre giovani monegaschi, che sono stati arrestati e che sono accusati di lesioni personali gravi.

Indagini in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto, cercando di chiarire tutti i contorni della vicenda e la causa di questo grave episodio di violenza. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona potranno aiutare gli investigatori ad identificare eventuali altri partecipanti.

Intanto, il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale, dove gli sono state riscontrate contusioni e traumi, oltre che una frattura alla mandibola e la lesione di un nervo.

