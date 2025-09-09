Genova, ancora violenza sul bus: donna ferita trasportata all’ospedale

Genova – Un nuovo episodio di violenza a bordo di un autobus della linea 1. É accaduto nelle scorse ore, mentre il mezzo stava percorrendo via Buranello, nel quartiere genovese di Sampierdarena, procedendo in direzione ponente.

Qui è scoppiata una rissa tra un uomo e una donna. La situazione è ben presto degenerata, con la passeggera che è stata colpita al volto ed è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure necessarie nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale.

Inoltre, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Soltanto poche ore prima un altro episodio di violenza a bordo di un altro mezzo della linea 1, dove una rissa tra alcune persone aveva causato danni al bus e il panico tra gli altri passeggeri.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]