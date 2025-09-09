martedì 9 Settembre 2025
Genova, ancora violenza sul bus: donna ferita trasportata all’ospedale

Redazione Liguria
0

Cornigliano rissa ponteGenova – Un nuovo episodio di violenza a bordo di un autobus della linea 1. É accaduto nelle scorse ore, mentre il mezzo stava percorrendo via Buranello, nel quartiere genovese di Sampierdarena, procedendo in direzione ponente.
Qui è scoppiata una rissa tra un uomo e una donna. La situazione è ben presto degenerata, con la passeggera che è stata colpita al volto ed è rimasta ferita.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure necessarie nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale.
Inoltre, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.
Soltanto poche ore prima un altro episodio di violenza a bordo di un altro mezzo della linea 1, dove una rissa tra alcune persone aveva causato danni al bus e il panico tra gli altri passeggeri.
