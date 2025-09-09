Genova, rapina in un supermercato in via Canepari: due arresti

Genova – Ieri pomeriggio le forze dell’ordine sono intervenute in via Canepari, nella zona di Certosa, dove era partita la segnalazione di una rapina effettuata in un supermercato.

Secondo quanto appreso dalle testimonianze raccolte e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, un giovane ha fatto da palo all’uscita del negozio mentre i due complici hanno prelevato della merce tra gli scaffali per nasconderla nello zaino e fuggire tutti insieme in varie direzioni.

Il malvivente più giovane, di 18 anni, è stato rintracciato poco dopo e fermato, nonostante opponesse resistenza.

Gli altri due, un 24enne e un 20enne, si sono nascosti nei pressi dei binari della stazione ferroviaria e hanno costretto ad interrompere la circolazione dei treni per diversi minuti, almeno fino a quando sono stati ritrovati nei pressi di un casolare abbandonato.

Il 20enne e il 18enne sono stati arrestati, mentre il 24enne è stato deferito.

