Genova, tragico incidente a Borgoratti: la vittima è Fulvia Minetti

Genova – É Fulvia Minetti la 72enne vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 7:30 in via Borgoratti, nell’omonimo quartiere genovese. La donna stava percorrendo a piedi il marciapiede, quando si trovava all’altezza della farmacia San Rocco ed è stata travolta da un’auto senza il guidatore a bordo.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive alla tragedia, sembrerebbe che l’auto fosse stata parcheggiata da poco quando, con ogni probabilità, il freno a mano avrebbe improvvisamente ceduto fino a travolgere la donna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la 72enne ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]