Meteo Liguria, peggioramento in arrivo con temporali anche intensi

L’ arrivo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo determina un deciso peggioramento delle condizioni meteo in Liguria, con temporali localmente stazionari ed intensi e stress idrogeologico nelle aree maggiormente interessate. Lo stato di Allerta Gialla per temporali è scattato alle 5 sulla zona di centro-levante e proseguirà sino alle 18.

L’ondata di maltempo proseguirà anche nella giornata di domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 9 settembre 2025:

Cieli molto nuvolosi o coperti con possibilità di precipitazioni basse fino a metà mattinata.

A partire dalla tarda mattinata sarà possibile lo sviluppo di un sistema temporalesco (localmente intenso) sul Golfo, in risalita verso il Golfo Paradiso e il Tigullio entro le ore centrali e del primo pomeriggio. Piogge deboli intermittenti sul Genovesato e lo Spezzino Orientale.

Nel pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno a decentrarsi temporaneamente a Ponente e sullo Spezzino con rovesci anche a sfondo temporalesco.

Saranno comunque possibili precipitazioni intermittenti deboli o moderate sui restanti settori costieri. Più asciutto sui versanti padani fino alla tarda serata.

Venti moderati di Scirocco sulle coste di Levante e al largo. Deboli da Est/Sud-Est sui restanti settori con locali rinforzi in quota.

Mare generalmente poco mossi sotto costa. Mossi o localmente molto mossi al largo, specialmente sul settore Orientale del Mar Ligure.

Temperature con valori minimi: stazionari in costa e in lieve aumento nelle aree dell’entroterra. Massime generalmente stazionarie o al più in leggera diminuzione.

Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +23°C/+26°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +10°C/+18°C e massime tra +21°C/+26°C.