martedì 9 Settembre 2025
Meteo Liguria, peggioramento in arrivo con temporali anche intensi

meteo Liguria martedì 9 settembre 2025L’ arrivo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo determina un deciso peggioramento delle condizioni meteo in Liguria, con temporali localmente stazionari ed intensi e stress idrogeologico nelle aree maggiormente interessate. Lo stato di Allerta Gialla per temporali è scattato alle 5 sulla zona di centro-levante e proseguirà sino alle 18.
L’ondata di maltempo proseguirà anche nella giornata di domani.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 9 settembre 2025:
Cieli molto nuvolosi o coperti con possibilità di precipitazioni basse fino a metà mattinata.
A partire dalla tarda mattinata sarà possibile lo sviluppo di un sistema temporalesco (localmente intenso) sul Golfo, in risalita verso il Golfo Paradiso e il Tigullio entro le ore centrali e del primo pomeriggio. Piogge deboli intermittenti sul Genovesato e lo Spezzino Orientale.
Nel pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno a decentrarsi temporaneamente a Ponente e sullo Spezzino con rovesci anche a sfondo temporalesco.
Saranno comunque possibili precipitazioni intermittenti deboli o moderate sui restanti settori costieri. Più asciutto sui versanti padani fino alla tarda serata.
Venti moderati di Scirocco sulle coste di Levante e al largo. Deboli da Est/Sud-Est sui restanti settori con locali rinforzi in quota.
Mare generalmente poco mossi sotto costa. Mossi o localmente molto mossi al largo, specialmente sul settore Orientale del Mar Ligure.
Temperature con valori minimi: stazionari in costa e in lieve aumento nelle aree dell’entroterra. Massime generalmente stazionarie o al più in leggera diminuzione.
Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+23°C e massime tra +23°C/+26°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +10°C/+18°C e massime tra +21°C/+26°C.

