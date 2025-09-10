Genova, ladro scoperto in via Prè fugge sui tetti

Genova – Quando ha capito che era arrivata la polizia ha tentato di fuggire passando dai tetti del centro storico ma è stato individuato e catturato.

Le acrobazie non hanno salvato dalla prigione il 29enne arrestato dalla polizia dopo averlo scoperto a rubare in alcuni appartamenti di via Prè, nella parte antica della città.

Un vicino di casa insospettito da alcuni rumori ha chiamato il numero di emergenza 112 segnalando il possibile furto e gli agenti si sono precipitati sul posto.

Quando ha capito che gli agenti stavano salendo per le scale, unica via di fuga, il ladro ha tentato il “tutto per tutto” scappando per i tetti.

Una serie di acrobazie al limite della follia ma tutto inutile perché i suoi spostamenti erano seguiti dai residenti che segnalavano in tempo reale agli agenti, aiutandoli ad acciufare il malvivente che, alla fine, è stato bloccato in un altro appartamento nel quale era entrato nel disperato tentativo di fuggire.

A bloccarlo il cane di casa che ha iniziato a ringhiare ed abbaiare mettendo in allarme i padroni che hanno a loro volta chiamato il 112 segnalando la presenza del ladro.

L’allarme è scattato questa mattina, poco prima dell’alba, intorno alle 6.

L’uomo nascondeva ancora la refurtiva, consistente in due computer portatili Apple ed una cassa bluetooth, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e il ladro processato per direttissima per il furto.

