mercoledì 10 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ladro scoperto in via Prè fugge sui tetti
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro Storico

Genova, ladro scoperto in via Prè fugge sui tetti

Redazione Liguria
0

ladroGenova – Quando ha capito che era arrivata la polizia ha tentato di fuggire passando dai tetti del centro storico ma è stato individuato e catturato.
Le acrobazie non hanno salvato dalla prigione il 29enne arrestato dalla polizia dopo averlo scoperto a rubare in alcuni appartamenti di via Prè, nella parte antica della città.
Un vicino di casa insospettito da alcuni rumori ha chiamato il numero di emergenza 112 segnalando il possibile furto e gli agenti si sono precipitati sul posto.
Quando ha capito che gli agenti stavano salendo per le scale, unica via di fuga, il ladro ha tentato il “tutto per tutto” scappando per i tetti.
Una serie di acrobazie al limite della follia ma tutto inutile perché i suoi spostamenti erano seguiti dai residenti che segnalavano in tempo reale agli agenti, aiutandoli ad acciufare il malvivente che, alla fine, è stato bloccato in un altro appartamento nel quale era entrato nel disperato tentativo di fuggire.
A bloccarlo il cane di casa che ha iniziato a ringhiare ed abbaiare mettendo in allarme i padroni che hanno a loro volta chiamato il 112 segnalando la presenza del ladro.
L’allarme è scattato questa mattina, poco prima dell’alba, intorno alle 6.
L’uomo nascondeva ancora la refurtiva, consistente in due computer portatili Apple ed una cassa bluetooth, per un valore complessivo di circa 2.500 euro.
La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari e il ladro processato per direttissima per il furto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Rolex

Savona, vendeva falsi orologi Rolex, denunciato

Cronaca
nuvole

Maltempo in Liguria, Arpal conferma fine dell’Allerta Gialla alle 15

Cronaca
cinghiali via Biga

Genova, ancora cinghiali per le vie della città: segnalati a Borgoratti...

Borgoratti
carabinieri notte

Sanremo, spedizione punitiva nei confronti di un giovane: paura in via...

Cronaca