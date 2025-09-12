Genova, donna travolta in via Borgoratti, fissati i funerali

Genova – Sono stati fissati i funerali di Fulvia Minetti, la donna di 72 anni deceduta martedì scorso per le lesioni riportate in un terribile incidente stradale avvenuto in via Borgoratti, nell’omonimo quartiere genovese.

La funzione si terrà mercoledì prossimo, 17 settembre, alle ore 8.15, presso la chiesa della Risurrezione di N.S. Gesù Cristo, a Borgoratti. Il servizio sarà curato da Asef del Comune di Genova.

Intanto proseguono le indagini per accertare come sia potuto accadere che l’auto, posteggiata – sembra – con il freno a mano tirato – abbia potuto muoversi, andando in retromarcia, aumentando via via la velocità sino al tragico schianto che ha ucciso la donna.

Il proprietario dell’auto è indagato per omicidio stradale e, ascoltato dalla polizia locale, ha dichiarato di essere sicuro di aver tirato il freno a mano e di aver saputo della tragedia mentre era al bar. Una persona è entrata nel locale e avrebbe detto che era appena avvenuto un incidente nel quale era stata investita una donna.

L’uomo, uscito dal locale, ha scoperto in quel momento che la vettura era la sua.

Il magistrato che segue il caso ha ordinato perizie sulla vettura e sul freno a mano in particolare per accertare un eventuale guasto e per confermare o meno le dichiarazioni dell’indagato.

