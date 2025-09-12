Global Sumud Flotilla, a Genova studenti presidiano l’Università

Genova – “Se toccano la Flotilla blocchiamo l’università”. Lo hanno dichiarato gli studenti che hanno trascorso la notte in tenda, nel cortile della sede universitaria genovese, per chiedere il sostegno delle istituzioni alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.

Dopo il grande corteo del 30 agosto scorso a Genova, decine di studenti e studentesse hanno dato inizio ad un presidio permanente al Rettorato di UniGe in Via Balbi 5.

In solidarietà alla Global Sumud Flotilla sono tornate le tende ormai simbolo delle mobilitazioni studentesche.

“Dai portuali di Genova – spiegano gli Studenti che presidiano l’Università – è nata una promessa che anche dall’Università vogliamo rinnovare: se succede qualcosa alla Flotilla c’è un equipaggio di terra determinato a bloccare tutto, dai porti alle università, Sarà sciopero generale in tutto il Paese”.

Il viaggio della Flotilla porterà generi di prima necessità alla popolazione stremata dalla fame di Gaza.

Il presidio una denuncia per quanto avviene in Palestina e “una sfida anche al governo italiano, da troppo tempo complice di Israele attraverso legami diretti e strumenti come la formazione e la ricerca. Non siamo più disposti a tollerare il terrorismo di Israele e la sua completa impunità e vogliamo la rottura immediata di ogni rapporto politico, economico, militare, accademico”.

Alcuni giorni fa una nave della Flotilla è stata attaccata da un drone israeliano e questo ulteriore segnale di ostilità verso una missione di Pace preoccupa gli studenti.

“Come studenti – spiegano – si uniscono ai lavoratori dei porti e a altri settori operai che sono già pronti e stanno preparando lo sciopero generale con l’Unione Sindacale di Base.

Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto”.