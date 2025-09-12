venerdì 12 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGlobal Sumud Flotilla, a Genova studenti presidiano l'Università
Centro StoricoNotizie LiguriaGenovaCronaca

Global Sumud Flotilla, a Genova studenti presidiano l’Università

Redazione Liguria
0

studenti protesta università GenovaGenova – “Se toccano la Flotilla blocchiamo l’università”. Lo hanno dichiarato gli studenti che hanno trascorso la notte in tenda, nel cortile della sede universitaria genovese, per chiedere il sostegno delle istituzioni alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla.
Dopo il grande corteo del 30 agosto scorso a Genova, decine di studenti e studentesse hanno dato inizio ad un presidio permanente al Rettorato di UniGe in Via Balbi 5.
In solidarietà alla Global Sumud Flotilla sono tornate le tende ormai simbolo delle mobilitazioni studentesche.
“Dai portuali di Genova – spiegano gli Studenti che presidiano l’Università – è nata una promessa che anche dall’Università vogliamo rinnovare: se succede qualcosa alla Flotilla c’è un equipaggio di terra determinato a bloccare tutto, dai porti alle università, Sarà sciopero generale in tutto il Paese”.
Il viaggio della Flotilla porterà generi di prima necessità alla popolazione stremata dalla fame di Gaza.
Il presidio una denuncia per quanto avviene in Palestina e “una sfida anche al governo italiano, da troppo tempo complice di Israele attraverso legami diretti e strumenti come la formazione e la ricerca. Non siamo più disposti a tollerare il terrorismo di Israele e la sua completa impunità e vogliamo la rottura immediata di ogni rapporto politico, economico, militare, accademico”.
Alcuni giorni fa una nave della Flotilla è stata attaccata da un drone israeliano e questo ulteriore segnale di ostilità verso una missione di Pace preoccupa gli studenti.
“Come studenti – spiegano – si uniscono ai lavoratori dei porti e a altri settori operai che sono già pronti e stanno preparando lo sciopero generale con l’Unione Sindacale di Base.
Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto”.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
campioni acqua Arpal inquinamento

Genova, divieto di balneazione a Multedo e Pegli

Cronaca
ambulanza soccorsi

Marassi, incidente in viale Bracelli, auto contro moto

Cronaca
padiglione fiera genova jean nouvelle

Genova, torna il Salone Nautico ed i disagi per il traffico,...

Cronaca
meteo Liguria venerdì 12 settembre 2025

Meteo Liguria, tempo variabile, sabato nuovo peggioramento

Cronaca