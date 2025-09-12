venerdì 12 Settembre 2025
Oneglia, bimbo precipita dal balcone: trasportato al Gaslini in gravi condizioni

Redazione Liguria
0

Genova – É stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini in gravi condizioni il bambino di appena tre anni che nel tardo pomeriggio di ieri è precipitato dal balcone di un’abitazione ad Oneglia.
Il padre ha preferito non attendere i soccorsi e ha trasportato il piccolo all’ospedale di Imperia. Vista la gravità delle sue condizioni, si è deciso di trasportarlo con l’elicottero all’ospedale genovese. Le sue condizioni sono molto gravi.
I carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno interrogato i genitori del piccolo per cercare di ricostruire la vicenda. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’abitazione per cercare di trovare informazioni che potrebbero rivelarsi utili per il proseguo delle indagini.
——————————————————————————————————
