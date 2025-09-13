sabato 13 Settembre 2025
Badalucco, cercafunghi scivola in una scarpata, è grave

Redazione Liguria
elicottero GrifoBadalucco (Imperia) – E’ andato per funghi ed è scivolato in una scarpata riportando diverse ferite gravi. Brutta avventura per un cercafunghi di 47 anni che questo pomeriggio è caduto mentre cercava i pregiati frutti del bosco.
L’uomo stava camminando in un bosco nella zona di San Giovanni dei Prati quando, forse per una svista o per un malore è scivolato ruzzolando per oltre 200 metri.
Nella caduta si è procurato diverse fratture e ferite gravi ma è riuscito a dare l’allarme e Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e 118 si sono attivati per salvarlo.
Il personale addetto al soccorso lo ha raggiunto nel bosco, si è calato nella scarpata e lo ha immobilizzato sulla speciale barella anti lesioni spinali e lo ha poi trasportato fino ad un punto aperto dove l’elicottero del 118 ha potuto sollevarlo con il verricello per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale.

