Genova, puzza alla Foce, controlli per risolvere prima del Nautico

Genova – Forti odori e aria irrespirabile e ancora nessuna idea sul “responsabile”. Alla Foce è corsa contro il tempo per trovare la causa dei miasmi che da giorni rendono difficile lasciare le finestre aperte nella zona della Foce e di Carignano. L’obiettivo è trovare e neutralizzare le cause del forte e pestilenziale odore prima dell’inaugurazione del Salone Nautico alla Fiera di Genova, per evitare una “figuraccia” per uno degli eventi internazionali della città.

Sembra esclusa la responsabilità del depuratore di Punta Vagno, primo “indiziato” per la sua funzione di pulizia delle acque reflue. Un incontro tra Municipio e tecnici Ireti avrebbe chiarito che non risultano anomalie di funzionamento o particolari situazioni che possano spiegare un eventuale rilascio di sostanze gassose dal forte odore.

Controlli verranno eseguiti nel sistema fognario, secondo grande indiziato, anche perchè le piogge degli ultimi giorni potrebbero aver portato grandi quantità di fango e detriti nelle condotte e quello percepito potrebbe essere un odore da decomposizione.

Al momento, però, non viene esclusa nessuna altra ipotesi, dai rilasci di navi in arrivo in porto a qualche problema con il fondale dei vicini canali del Waterfront che, peraltro, spiegherebbe il fatto che il forte odore si avverta sia alla Foce che nella zona di Carignano che si affaccia proprio sull’area della Fiera di Genova.

Le chiamate ai vigili del fuoco e le polemiche, sempre più roventi, sui social sono accompagnate da un altro grosso timore: quello per il Salone Nautico che presto aprirà a Genova con la sua “vetrina” internazionale.

Sarebbe davvero un pessimo biglietto da visita per la città se chi arriva per godere l’atmosfera della vita di Mare fosse costretto a visitare l’esposizione tappandosi il naso per la puzza.

