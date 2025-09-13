sabato 13 Settembre 2025
Genova, coltellate per strada a Sestri Ponente

Redazione Liguria
carabinieri genericaGenova – E’ stato identificato e fermato, a Sestri Ponente, l’uomo che avrebbe accoltellato un rivale, al termine di una lite scoppiata questa mattina, a Sestri Ponente.
L”aggressione è avvenuta intorno alle 7,30 in via Ciro Menotti e vittima dellee coltellate è un uomo che è stato poi ricoverato in ospedale.
I testimoni hanno sentito le urla e hanno visto i due uomini che discutevano animatamente e poi dalle parole si è passati a calci e pugni. Nella rissa, furibonda, è spuntato un coltello o un coccio di bottiglia e uno dei due ha ferito il rivale con diversi fendenti per poi fuggire.
La persona accoltellata ha iniziato a perdere molto sangue e i passanti hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una ambulanza che ha rapidamente raggiunto il luogo della rissa.
Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le ricerche del feritore e lo hanno individuato velocemente, trovandolo ancora sporco di sangue.
Il ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Martino mentre il feritore è stato fermato e portato in caserma per essere identificato e denunciato.
I carabinieri stanno anche indagando per capire i motivi della rissa e delle coltellate.
Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza e sangue in strada. Solo 24 ore prima, nei vicoli di Genova era stata accoltellata un’altra persona

