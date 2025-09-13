Meteo Liguria, rapido peggioramento nel pomeriggio-sera

Una nuova veloce perturbazione interesserà la Liguria dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 13 settembre con rovesci o qualche temporale in movimento da ovest verso est.

Un passaggio perturbato che, però, dovrebbe lasciare la nostra regione velocemente visto che le previsioni annunciano per domenica 14 e lunedì 15 settembre due giornate soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsiono meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Al mattino cielo da velato a nuvoloso, con nubi in progressivo inspessimento ad iniziare da ponente, ma senza precipitazioni Ancora ampi spazi soleggiati sul centro-levante.

Tra il pomeriggio e la serata peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge in avanzamento da ponente verso levante.

Possibile anche qualche colpo di tuono. Precipitazioni più intense inizialmente su estremo Imperiese ed a seguire sul settore centro-orientale della regione.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso o localmente mosso.

Temperature stazionarie le minime, in calo le massime nelle aree raggiunte da maggiore nuvolosità.

Sulla costa temperature mimime tra 19-21 gradi e massime tra 23-25 gradi

Nell’interno attese temperature minime tra 9-16 gradi e massime tra 20-23 gradi