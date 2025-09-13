Savona, polizia arresta maranza per droga, munizioni e coltelli

Savona – Ha interessato anche il Savonese la maxi operazione della polizia di Stato che ha operato decine di arresti in tutta Italia. Una operazione ad alto impatto per smantellare il traffico di droga e di armi e il fenomeno dei cosiddetti “maranza”, giovani che scimmiottano le gang americane compiendo reati di vario genere e legati allo spaccio, all’uso di armi e alla micro criminalità.

In provincia di Savona la polizia ha identificato 970 persone e controllato oltre 600 veicoli.

I controlli sono durati alcune settimane e hanno coinvolto parchi pubblici, aree ferroviarie, locali e stabilimenti balneari.

In manette sono finite tre persone mentre altre 16 sono state denunciate.

Recuperata e sequestrata oltre un chilogrammo di droga insieme a bilancini di precisione e al materiale usato per il confezionamento delle dosi.

Recuperate anche armi bianche (coltelli) e munizioni e 10 giovani sono stati segnalati per il consumo di droga.

