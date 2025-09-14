domenica 14 Settembre 2025
Genova, cadavere in casa in via Casata Centuriona a Marassi

ambulanza soccorsiGenova – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione di Marassi, in via Casata Centuriona, poco distante dallo stadio Luigi Ferraris.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta entrando in casa.
In corso accertamenti sulle cause del decesso

notizia in aggiornamento
