Genova, cadavere in casa in via Casata Centuriona a Marassi

Genova – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione di Marassi, in via Casata Centuriona, poco distante dallo stadio Luigi Ferraris.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto la macabra scoperta entrando in casa.

In corso accertamenti sulle cause del decesso

notizia in aggiornamento

