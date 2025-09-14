domenica 14 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGrave in Cile lo sciatore azzurro genovese Matteo Franzoso
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNotizie in evidenza

Grave in Cile lo sciatore azzurro genovese Matteo Franzoso

Redazione Liguria
0

Matteo FranzosoLa Parva (Cile) – Restano gravi le condizioni di Matteo Franzoso, lo sciatore genovese di 25 anni, azzurro nella nazionale delle Fiamme Gialle, vittima di un brutto incidente durante gli allenamenti nel paese sud-americano.
Lo sciatore, nato a Genova il 16 settembre 1999 e cresciuto sportivamente al Sestriere, si trova ricoverato in coma farmacologico (indotto) nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Santiago dove è stato trasportato in elicottero a seguito dell’incidente.
Franzoso è caduto in pista, durante gli allenamenti, ed ha riportato diverse lesioni e un brutto trauma cranico e dopo essere stato soccorso e stabilizzato, il personale medico ha disposto il trasferimento in elicottero nella clinica per assicurare le migliori cure disponibili nella zona.
Il velocista portacolori delle Fiamme Gialle si trova attualmente in condizioni gravi e viene seguito attentamente dai medici della clinica.
Marco Fransoso è campione italiano di combinata nel 2023 ed ha partecipato più volte alla Coppa del Mondo, con un 28° posto come miglior risultato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Genova, cadavere in casa in via Casata Centuriona a Marassi

Cronaca
meteo Liguria domenica 14 settembre 2025

Meteo Liguria, ancora nuvole di passaggio e possibili piovaschi

Cronaca
Campostano Nervi protesta

Nervi, presidio di protesta contro il nuovo supermercato a Campostano

Cronaca
Golf club Garlenda

A Garlenda il Golf che abbatte le barriere

Cronaca