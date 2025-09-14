Grave in Cile lo sciatore azzurro genovese Matteo Franzoso

La Parva (Cile) – Restano gravi le condizioni di Matteo Franzoso, lo sciatore genovese di 25 anni, azzurro nella nazionale delle Fiamme Gialle, vittima di un brutto incidente durante gli allenamenti nel paese sud-americano.

Lo sciatore, nato a Genova il 16 settembre 1999 e cresciuto sportivamente al Sestriere, si trova ricoverato in coma farmacologico (indotto) nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Santiago dove è stato trasportato in elicottero a seguito dell’incidente.

Franzoso è caduto in pista, durante gli allenamenti, ed ha riportato diverse lesioni e un brutto trauma cranico e dopo essere stato soccorso e stabilizzato, il personale medico ha disposto il trasferimento in elicottero nella clinica per assicurare le migliori cure disponibili nella zona.

Il velocista portacolori delle Fiamme Gialle si trova attualmente in condizioni gravi e viene seguito attentamente dai medici della clinica.

Marco Fransoso è campione italiano di combinata nel 2023 ed ha partecipato più volte alla Coppa del Mondo, con un 28° posto come miglior risultato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]