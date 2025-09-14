Meteo Liguria, ancora nuvole di passaggio e possibili piovaschi

La perturbazione che ha interessato la Liguria nella serata di ieri si allontana ma proseguono i flussi di aria umida nei bassi strati che porterà ancora nuvole e qualche piovasco sulla nostra regione nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni metei di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 14 settembre 2025:

Al mattino, molte nubi sul centro-levante e sui versanti padani, anche su quelli centro-occidentali con residui rovesci sul levante, soprattutto interno.

Sul resto della regione, schiarite anche ampie, in particolare tra imperiese e savonese.

Dalle ore centrali del giorno, esaurimento delle precipitazioni, schiarite e velature in avanzamento da ponente verso levante. Tuttavia, anche nel pomeriggio permarrà della nuvolosità più bassa sul centro-levante, specie in prossimità dei rilievi montuosi.

In serata, nubi in aumento tra savonese orientale e genovesato occidentale.

Venti in rotazione ciclonica, con intensità in prevalenza debole o moderata.

Mari poco mosso tra notte e mattino, poi in prevalenza mosso.

Temperature minime in lieve calo a ponente, stazionarie o in leggero rialzo altrove. Massime in lieve aumento ovunque.

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +24°C/+27°C.

Nell’interno temperature minime tra +10°C/+17°C e massime tra +20°C/+25°C