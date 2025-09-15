lunedì 15 Settembre 2025
Autostrade, veicolo in avaria in A26: traffico completamente in tilt

Redazione Liguria
coda autostrada A10Masone (Genova) – La settimana è iniziata con una mattinata molto complessa lungo l’Autostrada A26, dove un veicolo in avaria ha mandato completamente in tilt il traffico lungo la carreggiata che viaggia in direzione sud.
I problemi alla viabilità sono iniziati dopo le ore 8:00 nel tratto compreso tra il casello di Ovada e quello di Masone, al confine tra Piemonte e Liguria. Qui la presenza di un mezzo in avaria ha mandato nel caos la circolazione: al momento si registrano ben 8 chilometri di coda in direzione Genova, con centinaia di automobilisti e autotrasportatori che rimasti a lungo bloccati.
A causa della difficile situazione lungo il tratto interessato, Autostrade consiglia di uscire presso il casello di Ovada e rientrare presso quello di Masone. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della viabilità.
