lunedì 15 Settembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, ruba in tre negozi alla Fiumara e scappa: 33enne arrestato

Redazione Liguria
Fiumara Sampierdarena Genova centro commercialeGenova – Ha commesso una serie di furti all’interno di diversi negozi situato nel centro commerciale della Fiumara, nel quartiere di Sampierdarena, minacciando gli addetti alla sicurezza e cercando di fuggire.
É accaduto nel pomeriggio di ieri, quando un 33enne ha rubato un paio di scarpe in un negozio, cinque magliette in un altro e un rasoio elettrico in un terzo esercizio commerciale, venendo inseguito da alcuni dipendenti e riuscendo a fuggire fino ai giardini della Fiumara, dove si è cambiato indossando l’abbigliamento rubato e ha gettato i vestiti indossati in precedenza nella spazzatura. Il tutto minacciando anche gli addetti alla sicurezza dei negozi in questione.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche e hanno fermato l’uomo in fuga nei pressi di via Sampierdarena. Qui è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere delle accuse di rapina e tentato furto aggravato continuato.
