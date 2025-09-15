Genova, ruba in tre negozi alla Fiumara e scappa: 33enne arrestato

Genova – Ha commesso una serie di furti all’interno di diversi negozi situato nel centro commerciale della Fiumara, nel quartiere di Sampierdarena, minacciando gli addetti alla sicurezza e cercando di fuggire.

É accaduto nel pomeriggio di ieri, quando un 33enne ha rubato un paio di scarpe in un negozio, cinque magliette in un altro e un rasoio elettrico in un terzo esercizio commerciale, venendo inseguito da alcuni dipendenti e riuscendo a fuggire fino ai giardini della Fiumara, dove si è cambiato indossando l’abbigliamento rubato e ha gettato i vestiti indossati in precedenza nella spazzatura. Il tutto minacciando anche gli addetti alla sicurezza dei negozi in questione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche e hanno fermato l’uomo in fuga nei pressi di via Sampierdarena. Qui è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere delle accuse di rapina e tentato furto aggravato continuato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]