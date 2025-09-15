Morto Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro genovese era caduto in Cile

Genova – Non ce l’ha fatta in Cile, dove era ricoverato in coma Matteo Franzoso, lo sciatore genovese caduto durante un allenamento con le Fiamme Gialle mentre si trovava nel paese sud americano

Lo sciatore, nato a Genova il 16 settembre 1999 e cresciuto sportivamente al Sestriere, si trovava ricoverato in coma farmacologico (indotto) nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Santiago dove era stato trasportato in elicottero a seguito dell’incidente.

Franzoso era in condizioni disperate dopo essere caduto in pista, durante gli allenamenti, ed aveva riportato diverse lesioni e un brutto trauma cranico che ha subito fatto scattare l’allarme massimo per la gravità delle ferite.

Il velocista portacolori delle Fiamme Gialle si è spento in ospedale dove era seguito attentamente dai medici della clinica.

Marco Fransoso è campione italiano di combinata nel 2023 ed ha partecipato più volte alla Coppa del Mondo, con un 28° posto come miglior risultato.

