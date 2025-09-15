Meteo Liguria, la settimana inizia con passaggi nuvolosi e piovaschi

Correnti umide di origine meridionale nei bassi strati continuano ad interessare la Liguria portando ancora nuvole e qualche debole precipitazione in questo inizio di settimana. Condizioni meteo che potrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 15 settembre 2025:

Nuvolosità serrata nella prima parte di giornata sul settore Centro-Occidentale con possibili pioviggini segnatamente tra Genova e il Savonese Orientale.

Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore centrali con schiarite che progressivamente da Levante andranno ad estendersi anche al Genovesato Orientale.

Cieli molto nuvolosi a Ponente nel pomeriggio con locali pioviggini sui versanti marittimi. Più asciutto sui versanti padani e sugli estremi di regione.

Nuvolosità nuovamente in aumento nel corso della serata.

Venti deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo su tutti i settori costieri, con locali rinforzi sul Golfo.

Deboli variabili nelle aree dell’entroterra.

Mare mosso in mattinata e generalmente poco mosso nel pomeriggio e in serata su tutti i settori.

Temperature minime in calo nelle vallate dell’entroterra, stazionarie altrove. Massime in lieve diminuzione sotto costa sul settore Centro-Occidentale.

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +22°C/+26°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +8°C/+17°C e massime tra +19°C/+26°C