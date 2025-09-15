lunedì 15 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMeteo Liguria, la settimana inizia con passaggi nuvolosi e piovaschi
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, la settimana inizia con passaggi nuvolosi e piovaschi

Redazione Liguria
0

meteo Liguria lunedì 15 settembre 2025Correnti umide di origine meridionale nei bassi strati continuano ad interessare la Liguria portando ancora nuvole e qualche debole precipitazione in questo inizio di settimana. Condizioni meteo che potrebbero caratterizzare anche i prossimi giorni.
Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 15 settembre 2025:
Nuvolosità serrata nella prima parte di giornata sul settore Centro-Occidentale con possibili pioviggini segnatamente tra Genova e il Savonese Orientale.
Fenomeni in esaurimento nel corso delle ore centrali con schiarite che progressivamente da Levante andranno ad estendersi anche al Genovesato Orientale.
Cieli molto nuvolosi a Ponente nel pomeriggio con locali pioviggini sui versanti marittimi. Più asciutto sui versanti padani e sugli estremi di regione.
Nuvolosità nuovamente in aumento nel corso della serata.
Venti deboli dai quadranti meridionali per l’intero periodo su tutti i settori costieri, con locali rinforzi sul Golfo.
Deboli variabili nelle aree dell’entroterra.
Mare mosso in mattinata e generalmente poco mosso nel pomeriggio e in serata su tutti i settori.
Temperature minime in calo nelle vallate dell’entroterra, stazionarie altrove. Massime in lieve diminuzione sotto costa sul settore Centro-Occidentale.
Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+22°C e massime tra +22°C/+26°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +8°C/+17°C e massime tra +19°C/+26°C

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Portofino

Portofino, ragazza di 20 anni denuncia stupro, dubbi sul racconto

Cronaca
Tartarughina sestri levante 2025

Laigueglia, iniziata la schiusa nel nido di tartaruga marina

Cronaca
carrello della spesa

Dedicata a Te, Genova Inclusiva: esclusioni ingiustificate e tanti dubbi

Cronaca
sanremo auto fiamme 14 settembre 2025

Sanremo, auto in fiamme nella notte

Cronaca