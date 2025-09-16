martedì 16 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaBordighera, 20enne precipita da alcuni metri: è in gravi condizioni
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Bordighera, 20enne precipita da alcuni metri: è in gravi condizioni

Redazione Liguria
0

Santa Corona Pietra Ligure ospedaleBordighera (Imperia) – Si trova ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni la giovane di 20 anni ritrovata poco dopo la mezzanotte in corso Rossi a Bordighera con una brutta ferita alla testa.
Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari del 118 che sono intervenuti l’hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire i contorni della vicenda. Rimane ancora da chiarire da dove la giovane sia precipitata, probabilmente dopo aver fatto un volo di circa tre o quattro metri.
In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Cus Cus e Pesto al Cep Area Pianacci Genova

Cus Cus e Pesto, la cucina multiculturale nell’Area Pianacci di Pra’

Cronaca
meteo Liguria martedì 16 settembre 2025

Meteo Liguria, ultimi passaggi nuvolosi prima di un miglioramento

Cronaca
Matteo Franzoso

Addio a Matteo Franzoso, giovane promessa genovese dello sci azzurro

Cronaca
Matteo Franzoso

Morto Matteo Franzoso, lo sciatore azzurro genovese era caduto in Cile

Cronaca