Bordighera, 20enne precipita da alcuni metri: è in gravi condizioni

Bordighera (Imperia) – Si trova ricoverata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni la giovane di 20 anni ritrovata poco dopo la mezzanotte in corso Rossi a Bordighera con una brutta ferita alla testa.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari del 118 che sono intervenuti l’hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire i contorni della vicenda. Rimane ancora da chiarire da dove la giovane sia precipitata, probabilmente dopo aver fatto un volo di circa tre o quattro metri.

In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

