martedì 16 Settembre 2025
Meteo Liguria, ultimi passaggi nuvolosi prima di un miglioramento

Redazione Liguria
meteo Liguria martedì 16 settembre 2025In attesa che un promontorio di alta pressione torni ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale portando giornate di bel tempo finalmente stabile, un’ultima giornata grigia è attesa per oggi, martedì 16 settembre 2025, sulla Liguria.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
In mattinata cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piovaschi sul Genovesato costiero Centro-Orientale.
Nuvolosità bassa sparsa sul resto della regione ma con scarse probabilità di pioggia.
Nel pomeriggio nuvolosità in progressivo dissolvimento, inizialmente sull’Imperiese e sullo Spezzino, in estensione al settore centrale tra tardo pomeriggio e serata.
Più asciutto sui versanti padani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, specialmente nella seconda parte di giornata.
Venti deboli, prevalentemente da Est/Sud-Est su tutti i settori costieri. Deboli variabili nei settori interni.
Mare poco mosso o mosso in mattinata; Mosso o molto mosso in serata con onda lunga di Libeccio.
Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi sulle coste centro-orientali. In lieve aumento nei valori massimi a Ponente.
Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+22°C e massime tra +23°C/+27°C.
Nell’Interno attese temperature minime tra +10°C/+18°C e massime tra +18°C/+26°C

