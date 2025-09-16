In attesa che un promontorio di alta pressione torni ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale portando giornate di bel tempo finalmente stabile, un’ultima giornata grigia è attesa per oggi, martedì 16 settembre 2025, sulla Liguria.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:
In mattinata cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piovaschi sul Genovesato costiero Centro-Orientale.
Nuvolosità bassa sparsa sul resto della regione ma con scarse probabilità di pioggia.
Nel pomeriggio nuvolosità in progressivo dissolvimento, inizialmente sull’Imperiese e sullo Spezzino, in estensione al settore centrale tra tardo pomeriggio e serata.
Più asciutto sui versanti padani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite, specialmente nella seconda parte di giornata.
Venti deboli, prevalentemente da Est/Sud-Est su tutti i settori costieri. Deboli variabili nei settori interni.
Mare poco mosso o mosso in mattinata; Mosso o molto mosso in serata con onda lunga di Libeccio.
Temperature stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi sulle coste centro-orientali. In lieve aumento nei valori massimi a Ponente.
Sulla costa attese temperature minime tra +18°C/+22°C e massime tra +23°C/+27°C.
Nell’Interno attese temperature minime tra +10°C/+18°C e massime tra +18°C/+26°C
Meteo Liguria, ultimi passaggi nuvolosi prima di un miglioramento
