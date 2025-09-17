Genova, controlli nel centro storico: tre persone denunciate

Genova – La Polizia di Stato ha denunciato un 38enne, un 18enne e un 33enne in tre diversi interventi: i primi due per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e l’ultimo per favoreggiamento di immigrazione clandestina.

Durante un controllo svolto in mattinata in una struttura ricettiva in via Prè gli agenti hanno riscontrato la presenza di un soggetto con precedenti, il 38enne, che avrebbe soggiornato lì per un paio di notti. L’uomo ha tentato di impedire ai poliziotti di controllare la sua stanza e, dopo essere entrati all’interno, questi hanno rinvenuto circa otto grammi di cocaina, del materiale da confezionamento, due smartphone e 130 euro considerati proventi dell’attività illecita.

Nel pomeriggio in via Giacometti, gli agenti si sono fermati per sottoporre il 18enne ad un controllo. Dopo aver inizialmente opposto resistenza, è stato trovato in possesso di cannabis per un totale di 7 grammi.

Gli agenti, infine, si sono recati presso l’appartamento dove il giovane aveva indicato di vivere e hanno trovato il 33enne, intestatario dell’affitto, che ha dichiarato che il ragazzo non aveva mai di fatto vissuto in quell’abitazione. Portato in Questura è stato denunciato per favoreggiamento di immigrazione clandestina.

