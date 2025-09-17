Genova, il centrodestra commemora Charlie Kirk: è scontro in consiglio comunale

Genova – Mattinata di polemiche infuocate in consiglio comunale a Genova, dove l’opposizione ha chiesto – senza ottenerla – la possibilità di commemorare Charlie Kirk, l’attivista statunitense vicinissimo a Donald Trump che è stato ucciso lo scorso 10 settembre nello Utah. Nonostante la proposta non sia stata accolta nella conferenza dei capigruppo, alcuni rappresentati del centrodestra hanno ugualmente osservato un minuto di silenzio esponendo un cartello bianco con scritto ‘Prove me wrong‘, riprendendo lo slogan dell’attivista assassinato.

Da lì è nato un diverbio tra alcuni consiglieri della maggioranza e altri dell’opposizione. La situazione sarebbe degenerata quando la capogruppo di FDI, Alessandra Bianchi, avrebbe fatto un riferimento alla scritta ‘Bella Ciao’ presente su uno dei proiettili utilizzati dall’assassino, venendo così attaccata dal consigliere del PD, Claudio Chiarotti: “Non dire ca…te, vi abbiamo appeso per i piedi già una volta”, sarebbero state le sue parole.

Frase che poco più tardi ha portato la stessa sindaca, Silvia Salis, a prendere le distanze a nome suo e a quello della giunta, mentre Chiarotti ha fatto marcia indietro: “Doveroso chiedere scusa, ma è evidente che la frase non fosse riferita a nessuno in quest’aula”.

“Prendiamo atto che, politicamente, per il Sindaco e per la maggioranza di quest’aula minacciare chi è stato eletto dai cittadini genovesi per rappresentare le sue posizioni politiche è ritenuto ‘accettabile'”, risponde Bianchi in una nota.

