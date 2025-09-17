Meteo Liguria, torna il bel tempo stabile e risalgono le temperature

Il campo di alta pressione di origine sub tropicale si sta estendendo sul Mediterraneo centrale riportando condizioni di tempo stabile accompagnato da temperature ben oltre la media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 17 settembre 2025:

al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione con residui annuvolamenti nell’entroterra del settore centrale.

Nel pomeriggio le velature andranno via via diradandosi e pertanto splenderà il sole su tutta la regione.

Venti moderati e variabili

Mare mosso al mattino con moto ondoso in graduale calo durante la giornata

Temperature stazionarie nei valori minimi e in aumento quelli massimi.

Sulla costa temperature minime attese tra +18°C/+22°C e massime tra +24°C/+28°C.

Nell’interno temperature minime attese tra +13°C/+17°C e massime tra +20°C/+26°C