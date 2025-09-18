Genova, bambino caduto dal secondo piano a scuola lotta per la vita

Genova – Lotta per la vita all’ospedale Gaslini il bambino di sette anni che questa mattina, poco prima delle 12, è caduto da un terrazzo del secondo piano della scuola De Amicis di Voltri, all’interno del Parco della Villa Duchessa di Galliera.

Il piccolo è ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione del nosocomio genovese specializzato nella cura dei bambini e le sue condizioni sono monitorate costantemente da medici ed infermieri.

Intanto alla scuola De Amicis si indaga per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia per capire come abbia fatto il bambino, che ha una disabilità e dovrebbe avere un’insegnante di sostegno oltre a quelli normalmente presenti delle classi, a raggiungere il cornicione del terrazzo posto al secondo piano dell’edificio e a cadere di sotto.

Il Ministro dell’Istruzione Valditara ha ordinato una ispezione nella scuola e un’altra verifica è stata disposta dall’Ufficio Scolastico regionale.

La vicenda ha suscitato un forte choc nella comunità del quartiere di Voltri perché la scuola, ospitata da tempo nei locali che appartengono alla Villa storica della Duchessa di Galliera, è molto apprezzata e conosciuta ed è tra le preferite del quartiere anche perché immersa nel verde e nel magnifico scenario della Villa anche se non mancano le problematiche legate alla convivenza tra una struttura storica e le esigenze dei bambini.

Secondo le prime ricostruzioni il bambino, sette anni, con la sindrome dello spettro autistico e quindi con insegnante di sostegno, sarebbe precipitato dal terrazzo cadendo per diversi metri sino al terreno sottostante. Un volo terribile cui avrebbe assistito una mamma della scuola che ha dato l’allarme per poi dover ricorrere alle cure mediche ospedaliere a sua volta per un forte stato di choc.

Il bambino è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e dal personale dell’automedica inviata sul posto ed è stato bloccato il casello di Genov a Prà per consentire l’atterraggio dell’elicottero anche se a pochi metri dalla scuola c’è il giardino all’italiana della Villa.

Il trasferimento, disperato, in codice rosso che è il più grave e poi il ricovero in ospedale al Gaslini dove sono state riscontrate lesioni gravissime e i medici si sono riservati la prognosi.

Il ministro Valditara ha diffuso un messagio sulla pagina social: “Seguo con grande apprensione quanto accaduto. In questo momento il mio pensiero è rivolto innanzitutto a lui e alla sua famiglia. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e ai medici per il pronto intervento. Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”.