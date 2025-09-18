Genova, ingerisce droga alla vista degli agenti: arrestato un 15enne

Genova – Ha visto degli agenti della Polizia di Stato mentre stava percorrendo via Andrea Doria, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Genova Principe, e temendosi scoperto ha prima allungato il passo e poi ingerito degli involucri contenenti della droga.

Il protagonista di questo episodio è un giovanissimo di appena 15 anni, che quando ha visto i poliziotti si è messo in bocca ben 14 involucri contenenti in totale 10 grammi tra crack ed eroina.

Inoltre, in suo possesso sono stati trovati anche due telefoni cellulari intestati a soggetti non esistenti e cento euro in contanti considerati provenienti dall’attività illecita.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto, ma prima il giovane è stato trasferito presso l’ospedale di San Martino – dove si trova ricoverato ancora adesso – per aver ingerito uno dei quattordici involucri che aveva nascosto in bocca.

