giovedì 18 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, ancora bel tempo e temperature sopra la media
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora bel tempo e temperature sopra la media

Redazione Liguria
0

meteo Liguria giovedì 18 settembre 2025Il promontorio di alta pressione che interessa l’Europa centro-meridionale protegge la zona dall’arrivo di perturbazioni e garantisce un breve periodo di bel tempo stabile con la risalita delle temperature. In quota si potranno registrare valori anche 8-10°C superiori alla media.
Un effetto che si estenderà in particolare a nord dell’arco alpino, con le temperature che in quelle zone risulteranno essere addirittura di 12-14°C superiori alla norma.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 18 settembre 2025:
Al mattino cielo soleggiati su tutta la regione, saranno però possibili nubi basse e locali nebbie sui versanti padani del settore centrale, in diradamento nel corso della mattinata.
Nel pomeriggio formazione di cumuli sparsi nell’interno.
Sul resto della regione il temporaneo transito di nubi alte potrà velare il cielo fino alla prima serata.
Venti deboli o moderati a regime di brezza: nella notte e mattina correnti tese dai quadranti settentrionali sul settore centrale, deboli altrove; nel corso del pomeriggio indebolimento e rotazione ai quadranti meridionali.
Mare poco mosso su tutti i settori.
Temperature minime in aumento sul centro-ponente, massime generalmente stazionarie, in aumento nell’interno centro-orientale.
Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+23°C e massime tra +24°C/+28°C.
Nell’interno temperature minime attese tra +12°C/+18°C e massime tra +18°C/+28°C

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto fiamme vigili del fuoco

Voltri, auto in fiamme nella notte, vigili del fuoco al lavoro

Cronaca
Presidio Genova Gaza Music for Peace

Genova, in migliaia in piazza De Ferrari a sostegno del popolo...

Cronaca
Matteo Renzi - Silvia Salis

Renzi rilancia per un centro-sinistra unito, Salis alla Leopolda a ottobre?

Cronaca
La Mattina Andrea

Blu Economy, Bucci nomina consulente Andrea La Mattina

Cronaca