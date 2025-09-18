Meteo Liguria, ancora bel tempo e temperature sopra la media

Il promontorio di alta pressione che interessa l’Europa centro-meridionale protegge la zona dall’arrivo di perturbazioni e garantisce un breve periodo di bel tempo stabile con la risalita delle temperature. In quota si potranno registrare valori anche 8-10°C superiori alla media.

Un effetto che si estenderà in particolare a nord dell’arco alpino, con le temperature che in quelle zone risulteranno essere addirittura di 12-14°C superiori alla norma.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 18 settembre 2025:

Al mattino cielo soleggiati su tutta la regione, saranno però possibili nubi basse e locali nebbie sui versanti padani del settore centrale, in diradamento nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio formazione di cumuli sparsi nell’interno.

Sul resto della regione il temporaneo transito di nubi alte potrà velare il cielo fino alla prima serata.

Venti deboli o moderati a regime di brezza: nella notte e mattina correnti tese dai quadranti settentrionali sul settore centrale, deboli altrove; nel corso del pomeriggio indebolimento e rotazione ai quadranti meridionali.

Mare poco mosso su tutti i settori.

Temperature minime in aumento sul centro-ponente, massime generalmente stazionarie, in aumento nell’interno centro-orientale.

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+23°C e massime tra +24°C/+28°C.

Nell’interno temperature minime attese tra +12°C/+18°C e massime tra +18°C/+28°C