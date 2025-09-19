venerdì 19 Settembre 2025
Barack Obama e la moglie Michelle in arrivo a Genova

Redazione Liguria
0

Barack e Michelle ObamaGenova – Barack Obama e la moglie Michelle si preparano ad atterrare a Genova e in Liguria. L’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex Firts Lady sono attesi nel capoluogo dove dovrebbero atterrare con un volo privato ma la loro destinazione finale, secondo quanto emerso, non sarebbe Genova, bensì il Tigullio e Portofino.
Si tratterebbe di una visita non istituzionale, per la quale non sono previste conferenze o la partecipazione ad eventi. I due coniugi, infatti, dovrebbero raggiungere proprio Portofino dove si troverebbero alcuni amici in vacanza e dovrebbero alloggiare in strutture private. Il condizionale rimane d’obbligo, l’agenda risulta infatti top secret.
Nei momenti precedenti e successivi all’atterraggio, per garantire la massima sicurezza, sarebbe stata disposta una “no fly zone” su Genova.
