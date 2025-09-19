Barack Obama e la moglie Michelle in arrivo a Genova

Genova – Barack Obama e la moglie Michelle si preparano ad atterrare a Genova e in Liguria. L’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex Firts Lady sono attesi nel capoluogo dove dovrebbero atterrare con un volo privato ma la loro destinazione finale, secondo quanto emerso, non sarebbe Genova, bensì il Tigullio e Portofino.

Si tratterebbe di una visita non istituzionale, per la quale non sono previste conferenze o la partecipazione ad eventi. I due coniugi, infatti, dovrebbero raggiungere proprio Portofino dove si troverebbero alcuni amici in vacanza e dovrebbero alloggiare in strutture private. Il condizionale rimane d’obbligo, l’agenda risulta infatti top secret.

Nei momenti precedenti e successivi all’atterraggio, per garantire la massima sicurezza, sarebbe stata disposta una “no fly zone” su Genova.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]