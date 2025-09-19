venerdì 19 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMeteo Liguria, cielo sereno e temperature estive sino a domenica
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, cielo sereno e temperature estive sino a domenica

Redazione Liguria
0

meteo Liguria venerdì 19 settembre 2025Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continua a proteggere il Nord Italia e la Liguria dall’arrivo di nuove perturbazioni e garantisce condizioni di tempo stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale.
Condizioni che dovrebbero restare tali sino a domenica 21 settembre.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 19 settembre 2025:
Tempo stabile e soleggiato ovunque. Da segnalare le probabili foschie al mattino sui versanti padani e sottili velature in transito nel pomeriggio, ma senza compromettere l’ottimo soleggiamento.
Venti moderati da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.
Mare calmo o quasi calmo.
Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento specie nelle zone interne.
Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+23°C e massime tra +26°C/+29°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +20°C/+28°C

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Fuochi d'artificio Porto Antico

Genova, fuochi d’artificio tra le barche al Porto Antico, paura e...

Cronaca
meteorite bolide

Bolide nei cieli di Liguria, lo strano fenomeno della stella cadente

Cronaca
Gaslini monitor

Genova, bambino caduto dal secondo piano a scuola lotta per la...

Cronaca
Incendio Diano Calderina

Incendio a Diano Marina, fiamme vicino alle case: intervengono gli elicotteri

Cronaca