Meteo Liguria, cielo sereno e temperature estive sino a domenica

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continua a proteggere il Nord Italia e la Liguria dall’arrivo di nuove perturbazioni e garantisce condizioni di tempo stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale.

Condizioni che dovrebbero restare tali sino a domenica 21 settembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 19 settembre 2025:

Tempo stabile e soleggiato ovunque. Da segnalare le probabili foschie al mattino sui versanti padani e sottili velature in transito nel pomeriggio, ma senza compromettere l’ottimo soleggiamento.

Venti moderati da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento specie nelle zone interne.

Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+23°C e massime tra +26°C/+29°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +20°C/+28°C