Genova, caccia al maniaco delle commesse



Genova – Indagini serrate e caccia al maniaco che avrebbe preso di mira le commesse e le donne che lavorano nei negozi e nelle attività a contatto con il pubblico, aggredendole e palpeggiandole.

La persona, evidentemente disturbata, entra nei negozi con una scusa e chiedendo informazioni cerca di capire se la donna presente all’interno è da sola o se ci sono altre persone nei paraggi. Se si rende conto che la vittima è sola la aggredisce e la palpeggia cercando di costringere la malcapitata ad atti sessuali per poi fuggire.

Un comportamento che, pur non sfociando nello stupro, è considerato vera e propria violenza sessuale poiché la vittima viene costretta con la forza a subire o compiere atti che non desidera.

Un caso denunciato alle forze dell’ordine è avvenuto qualche tempo va in Valle Scrivia ed una ragazza di 24 anni è stata assalita riuscendo per fortuna a mettere in fuga l’agressore dopo essere stata palpeggiata ma le forze dell’ordine sospettano che la persona abbia colpito altre volte e anche in città, a Genova.

Si tratterebbe di un uomo non più giovane, con i capelli bianchi e corporatura robusta che prima di colpire studia il luogo come per valutare rischi e vie di fuga.

Entra se all’interno vede una donna sola e chiede informazioni o di vedere dei prodotti con l’unico scopo di accertarsi che nel negozio o nell’attività non ci siano altre persone che potrebbero intervenire.

Nel caso di presenze si allontana come se niente fosse ma se, invece, capisce che la potenziale vittima è sola, passa all’azione e la aggredisce toccandola nelle parti intime e cerca di costringerla a fare altrettanto.

Una serie di atti fulminei che, sino ad ora, si sono conclusi con la fuga ma potrebbe esserci chi, magari vinta dalla vergogna, ha preferito non denunciare.

Nell’invitare chiunque abbia elementi utili alle indagini a presentarsi alla polizia e ai carabinieri e a denunciare se si è cadute vittima del maniaco, le forze dell’ordine stanno vagliando alcuni elementi e le riprese video della zona dove è avvenuta la violenza denunciata per cercare di individuare e identificare la persona e assicurarla alla Giustizia.

Anche per questo motivo la collaborazione di altre eventuali vittime sarebbe molto importante.

