Meteo Liguria, ancora scampoli di estate ma lunedì torna la pioggia

Ancora alta pressione sul Mediterraneo e l’Italia del Nord è ancora difesa dalle perturbazioni di origine atlantica che vengono “respinte” garantendo condizioni di tempo stabile sulla Liguria fino a domenica 21 settembre. Un prolungamento inatteso dell’estate che consentirà ancora un fine settimana al mare.

Per l’inizio della prossima settimana è invece atteso un aumento della nuvolosità con maltempo piogge e temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 20 settembre 2025:

Condizioni di cielo sereno e tempo stabile e soleggiato ovunque.

Da segnalare il transito di velature al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Nel pomeriggio cielo sereno ovunque.

Venti deboli da nord al mattino, brezze nel pomeriggio

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature pressochè stazionarie su valori superiori alla media del periodo

Sulla costa temperature minime attese tra +17°C/+23°C e massime tra +26°C/+29°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +20°C/+28°C