Genova, bambina investita a Sampierdarena: trasportata al Gaslini

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel pomeriggio odierno nel quartiere genovese di Sampierdarena, in via Albertazzi, dove una bambina di pochi anni è stata investita da un’auto.

Inizialmente si pensava che le sue condizioni fossero più gravi di quanto di è appurato in seguito e che l’impatto con il mezzo potesse esser stato più violento.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare la piccola in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale pediatrico Gaslini. La bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

